‫اعلام العدو: اطلاق نار نحو سيارتين إسرائيليتين قرب تقاطع  ‫”شفيه شمرون” شمال الضفة الغربية – موقع قناة المنار – لبنان
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October 30 2023 - 14:50

‫اعلام العدو: اطلاق نار نحو سيارتين إسرائيليتين قرب تقاطع  ‫”شفيه شمرون” شمال الضفة الغربية

منذ 9 mins 30 October، 2023
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