كتائب القسام تستهدف آليتين صهيونيتين متوغلتين شرق حي الزيتون بقذائف “الياسين 105” – موقع قناة المنار – لبنان
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October 30 2023 - 13:18

كتائب القسام تستهدف آليتين صهيونيتين متوغلتين شرق حي الزيتون بقذائف “الياسين 105”

منذ 37 mins 30 October، 2023
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