‫الدفاع المدني في الهيئة الصحية الإسلامية: عدد الحرائق التي ‫تدخلت فرق الاطفاء لإخمادها على امتداد الحدود بلغ 48 حريقا – موقع قناة المنار – لبنان
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October 30 2023 - 13:18

‫الدفاع المدني في الهيئة الصحية الإسلامية: عدد الحرائق التي ‫تدخلت فرق الاطفاء لإخمادها على امتداد الحدود بلغ 48 حريقا

منذ 1 ساعة 30 October، 2023
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