السيد حسن نصرالله يتحدث يوم الجمعة المقبل الساعة 15:00 خلال احتفال تكريمي بشهداء طريق القدس – موقع قناة المنار – لبنان
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October 29 2023 - 23:24

السيد حسن نصرالله يتحدث يوم الجمعة المقبل الساعة 15:00 خلال احتفال تكريمي بشهداء طريق القدس

منذ 33 mins 29 October، 2023
السيد حسن نصرالله
لبنان

صدر عن العلاقات الإعلامية في حزب الله البيان التالي:

بسم الله الرحمن الرحيم
” من المؤمنين رجال صدقوا ماعاهدوا الله عليه فمن من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا ”
اعتزازا وافتخارا بالشهداء الذين ارتقوا على طريق القدس دفاعا عن غزة والشعب الفلسطيني والمقدسات.
ندعوكم لحضور  الاحتفال التكريمي   والذي يتحدث فيه:
سماحة الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله
الزمان: الجمعة 3 تشرين الثاني 2023
الساعة الثالثة بعد الظهر.
وذلك في الأماكن التالية:
١- باحة عاشوراء- الضاحية الجنوبية
٢- حسينية مدينة النبطية.
٣- حسينية دير قانون النهر.
٤- حسينية مقام السيدة خولة(ع) بعلبك.

المصدر: العلاقات الإعلامية

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