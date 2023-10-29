السيد حسن نصرالله يتحدث يوم الجمعة المقبل الساعة 15:00 خلال احتفال تكريمي بشهداء طريق القدس

صدر عن العلاقات الإعلامية في حزب الله البيان التالي:

بسم الله الرحمن الرحيم

” من المؤمنين رجال صدقوا ماعاهدوا الله عليه فمن من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا ”

اعتزازا وافتخارا بالشهداء الذين ارتقوا على طريق القدس دفاعا عن غزة والشعب الفلسطيني والمقدسات.

ندعوكم لحضور الاحتفال التكريمي والذي يتحدث فيه:

سماحة الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله

الزمان: الجمعة 3 تشرين الثاني 2023

الساعة الثالثة بعد الظهر.

وذلك في الأماكن التالية:

١- باحة عاشوراء- الضاحية الجنوبية

٢- حسينية مدينة النبطية.

٣- حسينية دير قانون النهر.

٤- حسينية مقام السيدة خولة(ع) بعلبك.

المصدر: العلاقات الإعلامية