بالصور | دمار كبير قرب “تل أبيب” إثر سقوط صاروخ من غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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October 28 2023 - 22:20
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بالصور | دمار كبير قرب “تل أبيب” إثر سقوط صاروخ من غزة
منذ 40 mins
28 October، 2023
الدمار في تل ابيب
خبر وصورة
-
عربي وإقليمي
-
كيان العدو
دمار كبير قرب “تل أبيب” إثر سقوط صاروخ من غزة
المصدر:
مواقع
طوفان الأقصى
قصف تل أبيب
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