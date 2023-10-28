بالصور | دمار كبير قرب “تل أبيب” إثر سقوط صاروخ من غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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October 28 2023 - 22:20

بالصور | دمار كبير قرب “تل أبيب” إثر سقوط صاروخ من غزة

منذ 40 mins 28 October، 2023
الدمار في تل ابيب
الدمار في تل ابيب
خبر وصورة - عربي وإقليمي - كيان العدو

دمار كبير قرب “تل أبيب” إثر سقوط صاروخ من غزة

الدمار في تل ابيب

الدمار في تل ابيب

الدمار في تل ابيب

المصدر: مواقع

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