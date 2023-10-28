وزارة الصحة الفلسطينية: أكثر من 7326 شهيدا بينهم 3038 طفلا  ‫واصابة نحو 18967 مواطنا جراء العدوان الصهيوني على غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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October 28 2023 - 11:38

وزارة الصحة الفلسطينية: أكثر من 7326 شهيدا بينهم 3038 طفلا  ‫واصابة نحو 18967 مواطنا جراء العدوان الصهيوني على غزة

منذ 1 ساعة 28 October، 2023
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