16 شهيد وأكثر من 60 إصابة في قصف طائرات الاحتلال لمنزلين على رؤوس ساكنيه في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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October 28 2023 - 02:28

16 شهيد وأكثر من 60 إصابة في قصف طائرات الاحتلال لمنزلين على رؤوس ساكنيه في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة

منذ 1 ساعة 28 October، 2023
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