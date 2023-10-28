مراسل المنار: أصوات الإنفجارات التي تسمع على الحدود الجنوبية ناتجة عن إلقاء العدو قذائف ضوئية في أجواء وادي هونين مقابل مركبا بالتزامن من إطلاق رشقات تمشيط رشاشة بإتجاه الوادي – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
October 28 2023 - 00:56

مراسل المنار: أصوات الإنفجارات التي تسمع على الحدود الجنوبية ناتجة عن إلقاء العدو قذائف ضوئية في أجواء وادي هونين مقابل مركبا بالتزامن من إطلاق رشقات تمشيط رشاشة بإتجاه الوادي

منذ 16 mins 28 October، 2023
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة