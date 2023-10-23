‫القناة 13 العبرية: هناك خطط لإقامة مخيمات على مساحة 150 ‫دونماً لاستيعاب عمليات الإخلاء من مناطق الشمال والجنوب  – موقع قناة المنار – لبنان
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October 23 2023 - 09:04

‫القناة 13 العبرية: هناك خطط لإقامة مخيمات على مساحة 150 ‫دونماً لاستيعاب عمليات الإخلاء من مناطق الشمال والجنوب 

منذ 33 mins 23 October، 2023
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