عناوين واسرار الصحف اللبنانية ليوم الاثنين 23 تشرين الأول 2023

العناوين

الأخبار:

ـ مَن الغبي (أو أكثر) الذي يريد إراحة العدوّ من عمليات المقاومة؟

ـ 40 سنة على الهروب الدموي للأميركيين من لبنان | واشنطن تهدد بإرسال المارينز: أهلاً بهالطلة!

ـ سكّان الضاحية يعيشون على توقيت غزة

ـ «وصمة الأنصار» تلاحق الاحتلال: الضفة هدفاً لـ«هستيريا» إسرائيلية

البناء:

ـ بلينكن: لا نريد التصعيد لكننا سنردّ.. وجئنا بالحاملات للردع لا للاستفزاز

ـ نتنياهو بعد عملية خان يونس يفضل تأجيل العملية البرية وتهديد ثانٍ لمشفى القدس

ـ 6 شهداء للمقاومة واشتباكات لساعات في موقع العاصي وتدمير الجدار الإلكتروني

الجمهورية:

ـ المواجهات تتصاعد والإتصالات تتوسّع

ـ دخول المساعدات وإسرائيل تتوعد بحرب حاسمة

ـ حرب الجنوب الصغيرة كبديل عن الحرب المفتوحة

ـ الحكومة تستعد لاقتصاد الحرب.. دروس من أوكرانيا

ـ ثلاثة أسباب تحول دون حياد إيران

ـ التحوُّل من اقتصاد السلام إلى اقتصاد الحرب

اللواء:

ـ جبهة الجنوب تحتدم وموقف هستيري لنتنياهو: سنسحق لبنان!

ـ بلينكن على خط التحذيرات.. وبوحبيب إلى دمشق اليوم

ـ إدارة أميركية للحرب.. وتهديد مباشر لإيران وحزب الله

ـ الاحتلال يُحاصر الصامدين بالرغيف وغزة لا ترفع الراية.. ومؤتمر القاهرة يكرس الرفض العربي للنكبة الثانية

الديار:

ـ واشنطن تضغط على «تل أبيب» لتأجيل الإقتحام البرّي

ـ جبهات اليمن والعراق ولبنان ناشطة لردع العدو… ومُساعدات بـ «القطارة» لقطاع غزة المحاصر

ـ السيّد نصرالله قائد تاريخي قلّ نظيره ونتانياهو مُوظف لدى الصهيونيّة العالميّة

النهار:

ـ إسرائيل تصعّد جوا تميهدا للبر… أميركا متأهبة وإيران تحذر

ـ مقتل جندي إسرائيلي في محاولة للتوغل برًا

ـ نتنياهو: “حزب الله” سيرتكب أكبر خطأ إذا دخل الحرب

ـ مواجهات ضارية جنوبا تحكم املعادلة “الظرفية”

ـ ميقاتي لـ”النهار”: الأمور تحت السيطرة لكن ما يخيف الجميع قدرة الأطراف على قلب الطاولة

نداء الوطن:

ـ ميقاتي “مُطمَئن” ونتنياهو يتوعّد و”حزب الله” يهاجم “الثرثارين”

ـ دفعة أثمان حرب “على الحساب”: شلل سياسي واقتصادي… وعزلة

ـ “قافلة ثانية” تدخل غزة… وإسرائيل تهدّد بـ “حرب إبادة”

ـ أميركا في مواجهة “الطوفان”.. عيون الأعداء شاخصة

الأسرار:

البناء:

– بلغ التراجع في سعر صرف الشيكل الإسرائيلي 20% منذ بداية طوفان الأقصى. وهذا تدهور غير مسبوق لم تعرفه الأسواق في كيان الاحتلال خلال كل الحروب السابقة، وقد ترافق مع انهيارات في أسعار البورصة ومع إقفال شركات أجنبية كبرى خصوصاً في سوق التقنيات لفروعها ومغادرة الكيان بالإضافة الى بدء هجرة رساميل مقيمة نحو أسواق أخرى. ويعتقد خبراء اقتصاديون في الكيان أن السبب هو الشعور بالعجز الإسرائيلي وبخطورة تحول الحرب على غزة إلى حرب إقليمية يُطرح بسببها وجود «إسرائيل» فوق الطاولة.

– قال نشطاء مصريون إن التظاهرات التي شهدتها مصر لنصرة غزة عمت محافظاتها الـ 27 وكانت أضخمها وأهمها في القاهرة، وقد امتدّت من الأزهر الشريف إلى ميدان التحرير. وكان اللافت فيها عفويتها وتجاوز حجمها حدود قدرة القوى الحزبية على تأطيرها وإن الشعارات التي هتف بها المتظاهرون وتحوّلت إلى صرخات مدوية على مساحة التظاهرات مثل مناشدة السيد حسن نصرالله لقصف تل أبيب لم تكن عملاّ مبرمجاً من أي جهة مشاركة، وقد فاجأت الجميع.

الجمهورية:

ـ رئيس سابق قال إن إسرائيل لا تحتاج إلى ذرائع للإعتداء على لبنان، وهي قادرة على اختلاق العديد منها غبّ الطلب.

ـ عُلم أن جهة إقليمية وجهت الى قوة حليفة غير لبنانية نصيحة تخص نمط التعامل مع ملف دقيق يهم دولاً عدة.

ـ يرفض حزب إعطاء أي أجوبة حيال مراجعات تتعلّق بدوره في الحرب الدائرة، على اعتبار ان ذلك جزء من المعركة.

اللواء:

– أثارت عدم دعوة لبنان إلى قمة القاهرة تفسيرات متناقضة في الوسط السياسي، إنتهت إلى إعتبارها مؤشراً عن إمتعاض الأشقاء من أداء مسؤول بارز والخلافات الداخلية العقيمة!

– مضت ثلاثة أشهر ولم تُنفذ الحكومة بنداً إصلاحياً واحداً من الخطة التي إقترحها الحاكم بالإنابة ونوابه عشية إنتهاء ولاية سلامة، والإكتفاء بإحالة ميزانية عام ٢٠٢٤، دون التأكد من حجم مواردها!

– جرت إتصالات أميركية مع أطراف لبنانية على صلة بمحور الممانعة ركزت على تجنب قصف مطار تل أبيب أثناء وصول ومغادرة الرئيس الأميركي الدولة العبرية!

المصدر: صحف