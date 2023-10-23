وصول عدد من الشهداء والجرحى إلى مستشفى ناصر جراء قصف الاحتلال منزلًا في خانيونس – موقع قناة المنار – لبنان
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October 23 2023 - 06:02

وصول عدد من الشهداء والجرحى إلى مستشفى ناصر جراء قصف الاحتلال منزلًا في خانيونس

منذ 29 mins 23 October، 2023
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