سرايا القدس ـ كتيبة الخليل: استهداف دورية لقوات العدو الاسرائيلي عند مدخل بيت آمر في الخليل بالضفة المحتلة بصلية مركزة من الرصاص – موقع قناة المنار – لبنان
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October 22 2023 - 22:24

سرايا القدس ـ كتيبة الخليل: استهداف دورية لقوات العدو الاسرائيلي عند مدخل بيت آمر في الخليل بالضفة المحتلة بصلية مركزة من الرصاص

منذ 8 mins 22 October، 2023
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