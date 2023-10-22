الناطق باسم وزارة الصحة في غزة: المساعدات المحدودة التي ‫دخلت الى قطاع غزة غير كافية ولم تصل الى المستشفيات – موقع قناة المنار – لبنان
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October 22 2023 - 13:14

الناطق باسم وزارة الصحة في غزة: المساعدات المحدودة التي ‫دخلت الى قطاع غزة غير كافية ولم تصل الى المستشفيات

منذ 37 mins 22 October، 2023
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