الدفاعات الجوية السورية تتصدى لاعتداءات إسرائيلية على مطاري حلب ودمشق

تصدت وسائط الدفاع الجوية السورية فجر اليوم الاحد، لعدوان إسرائيلي على مطاري حلب ودمشق

وافادت مصادر صحافية في سوريا عن عدوان إسرائيلي على مطاري دمشق وحلب الدوليين بغارات جوية، فجر اليوم الاحد.

واعلنت وزارة الدفاع السورية في بيان انه حوالي الساعة 5:25 صباح اليوم نفذ العدو الإسرائيلي بالتزامن عدواناً جوياً برشقات من الصواريخ من اتجاه البحر المتوسط غرب اللاذقية ومن اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفاً مطاري دمشق وحلب الدوليين، ما أدى إلى استشهاد عامل مدني في مطار دمشق وإصابة عامل آخر بجروح وإلحاق أضرار مادية بمهابط المطارين أدت إلى خروجهما من الخدمة.

بدورها اعلنت وزارة النقل السورية بعيد الاعتداء الصهيوني عن تحويل الرحلات الجوية المبرمجة عبر مطاري ⁧‫دمشق‬⁩ وحلب لتصبح عبر مطار اللاذقية الدولي.

المصدر: وكالة سانا + وكالة يونيوز