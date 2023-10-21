مراسل المنار: 5 غارات صهيونية على أطراف ‎عيتا الشعب ورامية ومنطقة المكب بين ‎يارون و‎بنت جبيل جنوب لبنان – موقع قناة المنار – لبنان
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October 21 2023 - 21:58

مراسل المنار: 5 غارات صهيونية على أطراف ‎عيتا الشعب ورامية ومنطقة المكب بين ‎يارون و‎بنت جبيل جنوب لبنان

منذ 45 mins 21 October، 2023
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