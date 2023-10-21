تزف المقاومة الإسلامية الشهيد المجاهد بلال نمر رميتي “أبو علي نور” من بلدة المجادل الذي ارتقى أثناء قيامه بواجبه الجهادي – موقع قناة المنار – لبنان
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October 21 2023 - 21:58

تزف المقاومة الإسلامية الشهيد المجاهد بلال نمر رميتي “أبو علي نور” من بلدة المجادل الذي ارتقى أثناء قيامه بواجبه الجهادي

منذ 28 mins 21 October، 2023
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