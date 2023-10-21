وكالات الأمم المتحدة تطالب في بيان مشترك بوقف إطلاق النار ووصول المساعدات دون قيد لجميع أنحاء غزة – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
October 21 2023 - 21:58

وكالات الأمم المتحدة تطالب في بيان مشترك بوقف إطلاق النار ووصول المساعدات دون قيد لجميع أنحاء غزة

منذ 56 mins 21 October، 2023
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة