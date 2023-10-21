المقاومة الإسلامية قصفت موقع رويسات العلم في مزارع شبعا وتلال كفرشوبا وموقع العباد – موقع قناة المنار – لبنان
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October 21 2023 - 18:44

المقاومة الإسلامية قصفت موقع رويسات العلم في مزارع شبعا وتلال كفرشوبا وموقع العباد

منذ 16 mins 21 October، 2023
علم حزب الله
لبنان

اعلنت المقاومة الإسلامية عصر اليوم عن قصفها ‏موقع رويسات العلم في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة وتلال كفرشوبا بالصواريخ ‏والأسلحة المناسبة،وكذلك اعلنت في بيان آخر عن استهدافها ‏ موقع العباد بالصواريخ الموجّهة وتدمير كمية من تجهيزاته الفنية والتقنية.

بيان صادر عن المقاومة الإسلامية:‏

بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ

‏﴿ أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَٰتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُواْ‎ ‎وَإِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِير ﴾‏
‏ صدق الله العلي العظيم

قام مجاهدو المقاومة الإسلامية عصر هذا اليوم السبت الموافق 21-10-2023   بقصف ‏موقع رويسات العلم في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة وتلال كفرشوبا بالصواريخ ‏والأسلحة المناسبة. ‏
‏ ‏
‏﴿‌‎ ‎وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾‏
السبت 21-10-2023 م
‏05 ربيع الثاني 1445 هـ

بيان صادر عن المقاومة الإسلامية:‏

بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ

‏﴿ أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَٰتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُواْ‎ ‎وَإِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِير ﴾‏
‏ صدق الله العلي العظيم

قام مجاهدو المقاومة الإسلامية عصر هذا اليوم السبت الموافق 21-10-2023   ‏باستهداف موقع العباد بالصواريخ الموجّهة وتدمير كمية من تجهيزاته الفنية والتقنية. ‏
‏ ‏
‏﴿‌‎ ‎وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾‏
السبت 21-10-2023 م
‏05 ربيع الثاني 1445 هـ

المصدر: المقاومة الإسلامية في لبنان - الإعلام الحربي

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