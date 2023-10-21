بالفيديو | رسائل من دول عربية وغربية الى الفلسطينيين في غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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October 21 2023 - 18:42

بالفيديو | رسائل من دول عربية وغربية الى الفلسطينيين في غزة

منذ 38 mins 21 October، 2023
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عربي وإقليمي - فلسطين

لبنى قانصوه

رسائل من دول عربية وغربية الى الفلسطينيين في غزة..

المصدر: موقع المنار

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