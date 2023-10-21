قوى الأمن: توقيف مطلوب بجريمة قتل

صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي: “في إطار المتابعة اليومية التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي لملاحقة المطلوبين في مختلف المناطق، كلفت القطعات المختصة في شعبة المعلومات تكثيف جهودها الاستعلامية والتقنية لتحديد أماكن تواجدهم تمهيدا لتوقيفهم. بنتيجة الإستقصاءات والتحريات التي قامت بها الشعبة، توصلت إلى تحديد مكان تواجد أحد المطلوبين للقضاء، ويدعى: ن. ط. (مواليد العام 1987، لبناني) بحقه خلاصة حكم بجرم قتل.

بعد عملية مراقبة دقيقة، تمكنت إحدى دوريات الشعبة من رصده على متن دراجة آلية لون أسود في محلة برج البراجنة، حيث عملت على توقيفه وضبط الدراجة.

بتفتيشه، تم ضبط مبلغ /1،225،000/ ل.ل.، و/110/ دولار أميركي. بالتحقيق معه، اعترف بما نسب إليه، بالإضافة إلى إقدامه بتاريخ سابق على سرقة دراجة آلية من محلة الضاحية.

أجري المقتضى القانوني بحقه، وأودع مع المضبوطات المرجع المختص بناء على إشارة القضاء”.

المصدر: قوى الامن الداخلي