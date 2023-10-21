‫وزارة الصحة في غزة: 4137 شهيدًا منذ بدء العدوان الصهيوني ‫المتواصل على قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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October 21 2023 - 12:48

‫وزارة الصحة في غزة: 4137 شهيدًا منذ بدء العدوان الصهيوني ‫المتواصل على قطاع غزة

منذ 10 mins 21 October، 2023
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