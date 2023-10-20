المقاومة الإسلامية تستهدف المواقع الأمريكية في العراق نصرة لفلسطين وتقصف قاعدة “حرير”

استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق، فجر الجمعة، قاعدة الاحتلال الأمريكي “حرير” شمالي العراق، والتي تبعد 45 كم عن مطار أربيل الدولي، بواسطة طائرتين مسيّرتين، وأصابت أهدافها بشكل مباشر.

وأمس، أعلنت المقاومة العراقية أن مجاهدوها، استهدفوا قاعدة الاحتلال الأمريكي غرب العراق ” عين الاسد ” برشقة صاروخية، أصابت اهدافها بشكل مباشر ودقيق.

وقبل أيام، أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق مهاجمة القاعدة الأميركية في عين الاسد في الانبار بطائرات مسيرة.

وقال المتحدث العسكري بإسم كتائب حزب الله جعفر الحسيني إن الأمريكيين شركاء اساسيون في قتل ابناء غزة وبالتالي عليهم تحمل العواقب، لافتاً إلى أن الكتائب ومنذ اليوم بدأت عملياً المقاومة في العراق بتوجيه ضرباتها الى القواعد الامريكية.

وأعلن الحسيني ان المقاومة في العراق حققت اليوم أولى الإصابات والعمليات ستسمر بوتيرة أعلى، وقال “الامريكيون يعرفون جيداً امكانات المقاومة العراقية والتي تضاعفت منذ فترات ونحن اليوم في مرحلة قادرين على ضرب كافة القواعد الامريكية في العراق”.

واعترفت القيادة الوسطى الأمريكية بوقوع إصابات بين افرادها في هجوم بمسيّرتين غرب العراق، وقالت إن قواتها دمرت مسيرة ثالثة شمال العراق دون وقوع إصابات.

بالفيديو | الطيران المسيّر للمقاومة الاسلامية في العراق يدك قاعدة حرير المحتلة شمال العراق، في 18/10/2023

بالفيديو | الطيران المسيّر للمقاومة الاسلامية في العراق يدك قاعدة عين الأسد الأمريكية، في 18/10/2023

المصدر: الاعلام الحربي للمقاومة العراقية