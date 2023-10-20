وزارة الصحة في غزة: ارتفاع عدد الشهداء إلى 4137 شهيدا بينهم 1661 طفلا وأكثر من 13 ألف جريح وأكثر من ألف مفقود – موقع قناة المنار – لبنان
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October 20 2023 - 21:32

وزارة الصحة في غزة: ارتفاع عدد الشهداء إلى 4137 شهيدا بينهم 1661 طفلا وأكثر من 13 ألف جريح وأكثر من ألف مفقود

منذ 28 mins 20 October، 2023
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