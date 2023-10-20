إعلام العدو: تجري مطاردة “منفذ” هجوم مرغليوت خارج المستوطنة ‫بمشاركة المروحيات والطائرات المسيرة – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
October 20 2023 - 13:54

إعلام العدو: تجري مطاردة “منفذ” هجوم مرغليوت خارج المستوطنة ‫بمشاركة المروحيات والطائرات المسيرة

منذ 56 mins 20 October، 2023
أخبار موقع المنار
غير مصنف

التعليقات