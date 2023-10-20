مصادر فلسطينية: ارتفاع عدد الشهداء الى 23 وأكثر من 114 ‫اصابة جراء استهداف الاحتلال لمنازل المدنيين في خانيونس بغزة – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
October 20 2023 - 06:14

مصادر فلسطينية: ارتفاع عدد الشهداء الى 23 وأكثر من 114 ‫اصابة جراء استهداف الاحتلال لمنازل المدنيين في خانيونس بغزة

منذ 8 mins 20 October، 2023
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة