رويترز عن مسؤول اميركي: سفينة حربية للبحرية الاميركية اعترضت صواريخ قرب اليمن – موقع قناة المنار – لبنان
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October 19 2023 - 22:38

رويترز عن مسؤول اميركي: سفينة حربية للبحرية الاميركية اعترضت صواريخ قرب اليمن

منذ 40 mins 19 October، 2023
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