حركتا حماس والجهاد الاسلامي تدعوان للخروج بمسيرات غضب في العالمين العربي والاسلامي تنديدا بالعدوان الصهيوني على غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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October 19 2023 - 19:34

حركتا حماس والجهاد الاسلامي تدعوان للخروج بمسيرات غضب في العالمين العربي والاسلامي تنديدا بالعدوان الصهيوني على غزة

منذ 9 mins 19 October، 2023
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