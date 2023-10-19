أنباء عن شهداء ومصابين محتجزين داخل مسجد في مخيم نور شمس بطولكرم بعد منع العدو الاسرائيلي من دخول مركبات الإسعاف للمخيم بعد الاعتداء عليه – موقع قناة المنار – لبنان
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October 19 2023 - 19:34

أنباء عن شهداء ومصابين محتجزين داخل مسجد في مخيم نور شمس بطولكرم بعد منع العدو الاسرائيلي من دخول مركبات الإسعاف للمخيم بعد الاعتداء عليه

منذ 13 mins 19 October، 2023
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