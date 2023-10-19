صحيفة بيلد الألمانية: وزير الدفاع الألماني يزور بيروت بشكل عاجل وسيتوجه إلى جنوب لبنان للقاء قادة اليونيفيل – موقع قناة المنار – لبنان
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October 19 2023 - 13:20

صحيفة بيلد الألمانية: وزير الدفاع الألماني يزور بيروت بشكل عاجل وسيتوجه إلى جنوب لبنان للقاء قادة اليونيفيل

منذ 1 ساعة 19 October، 2023
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