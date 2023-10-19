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October 19 2023 - 13:20

إصابة العشرات من رجال الشرطة في برلين عل خلفية العدوان على غزة

منذ 36 mins 19 October، 2023
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أخبار دولية - المانيا

قال المتحدث باسم نقابة شرطة برلين بنيامين جيندرو، إن 65 عنصرا من رجال الشرطة على الأقل أصيبوا في برلين الليلة الماضية عندما تحولت المسيرات المؤيدة للفلسطينيين إلى أعمال عنف، حسب قوله.

وأضاف جيندرو على صفحته في شبكة التواصل الاجتماعي X (تويتر سابقا): “الليلة الماضية، في تجمعات مؤيدة للفلسطينيين، أصيب ما لا يقل عن 65 رجل شرطة نتيجة لإلقاء الحجارة والألعاب النارية والعنف الجسدي – وخلال يومين فقط  بلغ هذا المؤشر، أكثر من 80 مصابا”.

وأشار إلى أنه أصيب بالفزع مما يحدث، وتمنى الشفاء العاجل للمصابين.

المصدر: وكالات

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