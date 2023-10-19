إعلام العدو: ارتفاع عدد القتلى في صفوف الجيش منذ بداية ‫الحرب إلى 306 – موقع قناة المنار – لبنان
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October 19 2023 - 08:46

إعلام العدو: ارتفاع عدد القتلى في صفوف الجيش منذ بداية ‫الحرب إلى 306

منذ 21 mins 19 October، 2023
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