مجزرة مستشفى المعمداني | مواقف لبنانية تدين المذبحة وتدعو لوقف الابادة

تتواصل المواقف اللبنانية المنددة بالمجزرة المروعة التي أرتكبها العدو الصهيوني في مستشفى المعمداني بغزة، وراح ضحيتها مئات الشهداء والجرحى جلهم نساء وأطفال..

بو حبيب: هل سيصحو العالم ويوقف المجازر والحرب والحصار؟

سأل وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال عبدالله بوحبيب أثناء مغادرته لبنان من مطار رفيق الحريري الدولي، للمشاركة في الاجتماع الوزاري الاستثنائي حول غزة لمنظمة التعاون الاسلامي في جدة: “هل سيصحو العالم ويوقف المجازر والحرب والحصار على غزة بعد شلال الدم الفلسطيني بالامس في المستشفى المعمداني؟”.

المكاري: دول العالم الغربي دفنت رأسها تحت ركام غزة الجريحة متناسية أن الصمت عن الجريمة جريمة

وكتب وزير الاعلام في حكومة تصريف الاعمال زياد المكاري على منصة “إكس”: “إسرائيل المغتصِبة تثبت لنا كلّ يوم أنّها آلة قتل مجرمة وبلا رحمة، لا تحترم مقدّسات، ولا تقيم وزناً للحرمات، أما ضرب القانون الدولي بعرض الحائط فحدّث ولا حرج. للأسف دول العالم الغربي التي تنظّر بحقوق الإنسان، دفنت رأسها تحت ركام غزة الجريحة متناسية أن الصمت عن الجريمة جريمة”

المرتضى: اليوم موعد لثورة عالمية انسانية ضد كيان الشر وداعميه والتطبيع معه

وزير الثقافة في حكومة تصريف الأعمال محمد وسام المرتضى كتب على منصة “إكس”: “اليوم يجب ان يكون موعداً لثورةٌ عالمية تضجّ فيه اصوات الاحرار في كلّ اصقاع الدنيا، في كل مدن الارض، لتعلن مساندتها للحق وفلسطين وأهلها الصامدين وشهدائها الأبرار، وادانتها لكيان الشرّ وداعميه كلّ داعميه وعلى رأسهم الولايات المتحدة ورئيسها بايدن الذي لولا دعمه وتحريضه ما كان نتانياهو ليمضي قدماً في ارتكاباته الدموية. دماء الشهداء في اعناق اسرائيل وداعميها والمصرّين على التمادي في التطبيع معها”.

دياب: إذا لم تحرك مجزرة غزة “العالم المتحضر” يعني أن الحضارة صارت وحشية

ورأى رئيس الحكومة السابق حسان دياب في بيان أنه “إذا لم يهز الضمير العالمي لمجزرة المستشفى المعمداني في غزة، معنى ذلك أن القيم الإنسانية قد ماتت. وإذا لم يستيقظ الانتماء القومي، معنى ذلك أن العروبة قد انتهت. وإذا لم تحرك مجزرة غزة ما يسمى بـ”العالم المتحضر”، معنى ذلك أن الحضارة صارت وحشية. رحم الله شهداء غزة وفلسطين”.

الطاشناق دان مجزرة مستشفى المعمداني

ودانت اللجنة المركزية لحزب الطاشناق في لبنان في بيان مجز،ة مستشفى المعمداني في غزة، وجاء فيه “في ظلّ ما يشهده العالم من صراعات سياسية، لا يفوّت مجرمو العالم الفرصة لإظهار إجرامهم وجرائمهم ولا سيما ضد المدنيين، لكن أن يُقصف مستشفى، حيث أطباء يحاولون إعطاء حياة جديدة للناس ومرضى لم يفقدوا بعد الأمل بالحياة، فهذا إعلان عن القضاء على الإنسانية بالكامل”.

موسى ندد بمجزرة مستشفى المعمداني في غزة

وكتب رئيس لجنة حقوق الإنسان النيابية النائب ميشال موسى عبر منصة “إكس” إن “مجزرة القصف المتعمد للمستشفى المعمداني في غزة، مخلفا مئات القتلى والجرحى الابرياء، إجرام يفوق الوصف ويدوس على كل القوانين والاتفاقيات الدولية، من القانون الدولي الانساني إلى اتفاقيات جنيف التي ترعى الحروب. على المجتمع الدولي القيام بدوره دفاعا عن ما تبقى من قيم في العالم”.

مفتي عكار: على الدول العربية والإسلامية فتح الحدود وإيصال المساعدات لغزة

بدوره اعتبر مفتي عكار الشيخ زيد محمد بكار زكريا في بيان، أن “العالم سقط وربحت غزة، قمة الوحشية والإجرام في استهداف المستشفى الأهلي المعمداني في غزة من المحتل الصهيوني بصواريخ مباشرة أدت إلى سقوط حوالى 500 شهيد لم تفرق بين كبير ولا صغير ولا طفل ولا امرأة ولا مريض ولا جريح.” وقال “سقطت أكذوبة السلام والتطبيع، سقطت كل المواثيق والأعراف الدولية والقانون الدولي الذي يتغنون به ويلجأون إليه متى يشاؤون ويتهربون منه متى يشاؤون”. أضاف “ما عاد يجدي الكلام ولا الشجب ولا التنديد، وعلى الدول العربية والإسلامية أن تتخذ موقفا صارما من الكيان الصهيوني تجاه هذه الجريمة الوحشية، فهي مطالبة بذلك على صعيد الحكومات، ولا بد من العمل على فتح الحدود، وإيصال المساعدات الإنسانية العاجلة لغزة ومقاطعة البضائع والمنتوجات الصهيونية.”

بقرادونيان: ما يحصل في غزة إعلان واضح لانتهاء الإنسانية في العالم

وكتب الأمين العام لحزب “الطاشناق” النائب هاغوب بقرادونيان على منصة “إكس” “‏ما يحصل اليوم في غزة، وآخرها القصف على مستشفى، ما عادت جرائم ضد الإنسانية بل إعلان واضح عن إنتهاء الإنسانية في العالم…لن أسأل أين دعاة حقوق الإنسان ومنظّمات المجتمع الدولي. فهم حيث مصالحهم فقط!”.

مفتي النبطية دان مجزرة مستشفى المعمداني ومسيرة شعبية تضامنية

ودان مفتي وامام النبطية الشيخ عبد الحسين صادق في تصريح، “المجزرة الرهيبة التي ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي بحق الامنين والأطفال والعزل في مستشفى المعمداني في غزة، وقال:” هو الشر متجسد في كيان لازالت المجازر وصمته، منذ أن كان يرتكب اليوم، مدفوعا بدعم غربي دنيء وصمت عالمي مزري، واحدة من ابشع جرائمه في حق مئات الأبرياء من الاطفال والنساء والشيوخ لاحقتهم آلة القتل حتى باحة المستشفى”. أضاف ان “مدينة الغيرةِ النبطية تنضم الى جماهير امتنا العربية والاسلامية، في يوم غضبها العارم، منتصرة لغزة المفجوعة الأبية المظلومة، بمسيرة شعبية عارمة تنطلق عند الساعة الثانية ظهرا من أمام المسجد الكبير في النبطية وصولا الى النادي الحسيني”.

رحمة استنكر مجزرة مستشفى المعمداني: عسى أن يستيقظ العالم ويفتح عيونه لوقف الإبادة

النائب السابق اميل رحمة استنكر مجزرة مستشفى المعمداني في غزة، وقال في تصريح: ” استهدفت اسرائيل بصورة وحشية مستشفى المعمداني في غزة والكنيسة الانجيلية المعمدانية التاريخية، في عدوان وحشي يكرّر مشهد قانا. ان دماء النساء والاطفال والرهبان والمرضى والطاقم الطبي الذين سقطوا شهداء، هو عنوان الانتصار على الظلم والعدوانية، عسى ان يستيقظ العالم ويفتح عيونه لوقف الابادة التي ترتكبها اسرائيل بحق الانسان”.

مفتي صور استنكر مجزرة المستشفى المعمداني: لن نسكت وإن سكت العالم كلّه

وشدد مفتي صور وجبل عامل العلامة القاضي الشيخ حسن عبدالله، في بيان استنكر فيه “المجزرة الجريمة التي ارتكبها الكيان الصهيوني الغاصب” على “ضرورة ان يعي العالم الاسلامي والعالم الغربي ما يختزنه الكيان الصهيوني الغاصب من سفك الدماء البريئة واستهدافه للمنشاءات الانسانية وأهلها و تدميره للمستشفى المعمداني في غزة هاشم”. وقال “إلى كل الاحرار في العالم انادي بأننا لن نترك قضيتنا مهما كثرت الجراحات. لن نسكت وإن سكت كلّ العالم. شهداؤنا هم صوتنا الذي لن يتوقف حتى تستيقظ الامة. يا كل الشهداء صبرا فالنصر آت بإذن الله تعالى”. وختم “ان ما حدث من جريمة بهذا الحجم، هو شاهد على من هم في ثبات عميق تجاه الموقف الصحيح الى جانب القضية الفلسطينية. وإلى الشهداء والجرحى وإلى الصامدين والمقاومين في غزة نقول ان المجزرة في حق اهلنا لن تمر، وان الغضب سيعم العالم وسيفضح جريمة الكيان الصهيوني الغاصب وسيفضح الانظمة التي تهرول الى التطبيع مع اسرائيل”.

الرابطة المارونية: لوقف الحرب على غزة فورا

ودانت الرابطة المارونية في بيان مجزرة مستشفى المعمداني في غزة، وقالت “لا تجد الرابطة المارونية العبارات القادرة على وصف هول المجزرة التي ارتكبتها إسرائيل ضد المستشفى الاهلي المعمداني في غزه. انها من دون شك من المجازر الكبرى التي تقترف ضد المدنيين، والتي ذكرتنا بمجزرة قانا في ١٨ نيسان ١٩٩٦، والتي تستحق الادانة والشجب وتحويل المسؤول عنها أمام المحكمة الجنائية الدولية”. أضاف البيان: “إن إسرائيل ما كانت لتقدم على مثل هذه الجريمة الابادية الموصوفة لولا الصمت الدولي المريب الذي يشجعها على التمادي في انتهاك المواثيق والقوانين والاعراف الدولية التي تحظر استهداف المدنيين والتعرض لهم في اوقات الحروب. إن الرابطة المارونية إذ تدعو إلى وقف الحرب على غزه فورا، وبدء العمل من أجل الوصول إلى حل شامل، عادل ودائم للقضية الفلسطينية، تستمطر غيث المراحم على الشهداء الذين قضوا بقصف المستشفى وتتمنى الشفاء للجرحى، راجية إن يعم السلام ارض فلسطين، الارض التي ولد فيها السيد المسيح وعاش وقبر وقام، والتي تحتضن كنيسة القيامة والمسجد الاقصى وتمثل قدسها رمز التآخي بين الديانات السماوية”.

هاشم: إجرام العدو في المستشفى المعمداني إبادة جماعية تهتز لها الضمائر

واعتبر عضو كتلة التنمية والتحرير النائب الدكتور قاسم هاشم ان “ما ارتكبه العدو الاسرائيلي من اجرام في المستشفى المعمداني في غزة جريمة ابادة جماعية تهتز لها الضمائر التي اندثرت امام فظاعة الارتكابات الصهيونية في الوقت الذي يشجع فيه المجتمع الدولي بسياساته المنحازة الى الظالم والجلاد وما رفع من شهية العدوان وهمجيته هذا الصمت العربي والاسلامي واحرار العالم، وقد آن الاوان لقطع العلاقات الفورية مع العدو الصهيوني وطرد سفرائه ولا بد من خطوات توازي ما اتخذه العرب من قرارت ابان حرب تشرين ١٩٧٣ وذلك بتهديد كل المصالح الاجنبية للدول الداعمة للصهاينة فلتكن الخطوات الفورية ولم يعد مكان للكلام والاستنكار امام قداسة الدم النزف”.

عزالدين: ارتكابات اسرائيل في فلسطين وغزة امتحان أخلاقي وإنساني للأمم والمجتمعات

وكتبت النائبة عناية عز الدين على منصة “إكس”:” ارتكابات إسرائيل توصّف على أنها جرائم حرب تنتهك القانون الدولي الانساني وتحديداً اتفاقيات جنيف الأربع وبروتوكولاتها وجميع هذه الصكوك تنص على حماية المدنيين والمنشآت الطبية والاستشفائية وتحييدها, إن سكوت العالم عن هذه الجرائم هو سقوط أخلاقي وكارثة انسانية لدول ومجتمعات سيدت نفسها على العالم و اعتبرت نفسها وصية على شرعة حقوق الانسان و تنفيذ حكم القانون و الاتفاقيات والعدالة الدولية فإذا بنا نشهد على انحلالها الاخلاقي وفشلها الانساني تضاف مجزرة المستشفى المعمداني الى سجل طويل من المجازر الوحشية التي ترتكبها اسرائيل بحق الشعب الفلسطيني المظلوم والتي كان لنا هنا في لبنان نصيبا منها. بالتأكيد المشاهد مؤلمة وكذلك رد الفعل العالمي الذي لا يرتقي الى الحد الادنى الذي يليق بانسانية الانسان. ارتكابات اسرائيل في فلسطين وغزة هي امتحان أخلاقي وإنساني للأمم والمجتمعات”.

سكرية: أين الموقف العربي؟

وعلق النائب السابق الدكتور اسماعيل سكرية على مجزرة المستشفى المعمداني، الذي سقط فيها 500 شهيد وقال: ” اذا كان العدو الاسرائيلي مدمنا على ارتكاب الجرائم عبر تاريخه، وهي في صلب عقيدته، وتوجها بمجزرة المستشفى المعمداني وكنيسته مستمرا في حرب ابادة وتهجير ، واذا كانت دول الغرب بزعامة اميركا مجندة في خدمة كيان هي صنعته لحماية مصالحها في المنطقة ، وحيث كسر العدو الصهيوني كافة المحرمات الانسانية نتساءل اين هو الموقف العربي ، الذي ادمنت انظمته التكيف مع العار، خصوصا “متعاهدي السلام مع العدو والمطبعين والمتحفزين للتطبيع .. يا عاركم امام طفل وام واب ومريض تتناثر اجسادهم.. لكنكم ادمنتم العار”.

الخازن: جريمة حرب ترقى إلى نهج إبادة واضح للشعب الفلسطيني

ودان النائب فريد هيكل الخازن القصف الاسرائيلي على المستشفى الأهلي المعمداني في غزة وكتب عبر مواقع التواصل الاجتماعي: “مشاهد إجرامية انعدمت فيها الإنسانية. جثث أطفال رضع ونساء وأولاد وعجزة لا يمكن تصوّرها في باحة مستشفى المعمداني. جريمة حرب ترقى إلى نهج إبادة واضح لكل الشعب الفلسطيني. الرحمة للشهداء ولضمائر العرب الصامتين عن هذه المجازر..”.

سلامه: ستبقى ضحايا غزة ذخائر حية في جسد القضية الفلسطينية

وكتب الوزير السابق يوسف سلامه على منصة “إكس” “ما حصل في غزة أمس يذكرني بما حصل في قانا في ١٨ نيسان ١٩٩٦، ‏الأكيد أن ضحايا غزة ستبقى ذخائر حية في جسد القضية الفلسطينية التي أعادت لها إسرائيل نبض الحياة”.

إتحاد الولاء لنقابات النقل والمواصلات: مجزرة مستشفى المعمداني جريمة امريكية.

وتعليقا على المجزرة التي ارتكبها العدوان الصهيو_ أمريكي بحق الأمنين في مستشفى المعمداني في غزة، أصدر اتحاد الولاء لنقابات النقل والمواصلات في لبنان بيانا أدان فيه هذه المذبحة التي اودت بحياة المئات من الشعب الفلسطيني المظلوم. أضاف البيان ان هذه المجزرة المهولة لمستشفى المعمداني التي ارتكبتها عصابات الصهاينة الإرهابيين الغاصبين لم تكن لتحصل لولا الدعم والغطاء المباشر من الشيطان الأكبر وأم الإرهاب التي سفكت دماء وقتل الشعب العراقي واليمني والافغاني وغيرها من الدول. ان هذه الجريمة تتحملها أمريكا بشكل مباشر، وكل نقطة دم اريقت حول العالم هي بسببها ومن هنا ندعو أحرار العالم للتضامن مع فلسطين المحتلة وشعبها الأبي الصامد ودعمهم بكل الوسائل المادية والغذائية والأنشطة لتعرية الغرب الكاذبين.

نقابة المحررين تقفل أبوابها اليوم حدادًا

هذا وأعلنت نقابة محرري الصحافة اللبنانية في بيان إقفال أبوابها اليوم الأربعاء حدادًا على شهداء مجزرة المستشفى الاهلي المعمداني في غزة، على أن تستأنف عملها غدًا الخميس.

نقابة المعالجين الفيزيائيين تقفل أبوابها اليوم حدادا

وأعلنت نقابة المعالجين الفيزيائيين إقفال أبوابها اليوم الأربعاء 18 تشرين الأول 2023 حداداً على أرواح شهداء مستشفى المعمداني في غزة، داعية الزملاء في النقابة لتلبية دعوة وزير الصحة العامة الدكتور فراس الأبيض إلى وقفة تضامنية أمام وزارة الصحة اليوم في تمام الساعة ١٢ ظهراً.

المصدر: موقع المنار