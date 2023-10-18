شهداء وجرحى إثر قصف الاحتلال منزل لعائلة أبو بكر في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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October 18 2023 - 06:48

شهداء وجرحى إثر قصف الاحتلال منزل لعائلة أبو بكر في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة

منذ 30 mins 18 October، 2023
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