قصف لطائرات الاحتلال على دير البلح وسط قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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October 18 2023 - 00:40

قصف لطائرات الاحتلال على دير البلح وسط قطاع غزة

منذ 19 mins 18 October، 2023
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