استشهاد شاب وإصابة آخر برصاص جيش الاحتلال خلال مواجهات في قرية النبي صالح شمال غرب رام الله – موقع قناة المنار – لبنان
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October 18 2023 - 00:40

استشهاد شاب وإصابة آخر برصاص جيش الاحتلال خلال مواجهات في قرية النبي صالح شمال غرب رام الله

منذ 34 mins 18 October، 2023
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