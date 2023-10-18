مقاومون يطلقون النار تجاه كافة نقاط جيش الاحتلال والمستوطنات المحيطة بمدينة طولكرم – موقع قناة المنار – لبنان
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October 18 2023 - 00:42

مقاومون يطلقون النار تجاه كافة نقاط جيش الاحتلال والمستوطنات المحيطة بمدينة طولكرم

منذ 40 mins 18 October، 2023
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