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October 17 2023 - 20:06

سقوط صاروخ على مبنى بشكل مباشر في “سديروت”

منذ 42 mins 17 October، 2023
سديروت
سديروت
عربي وإقليمي - فيديو - كيان العدو

سقوط صاروخ على مبنى بشكل مباشر في “سديروت”.

 

المصدر: مواقع

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