استشهاد مدير الهيئة العامة للمعابر والحدود اللواء فؤاد أبو بطيحان وعدد من أقاربه في قصف للطائرات الحربية الصهيونية لمنزله في مخيم النصيرات وسط القطاع – موقع قناة المنار – لبنان
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October 17 2023 - 12:28

استشهاد مدير الهيئة العامة للمعابر والحدود اللواء فؤاد أبو بطيحان وعدد من أقاربه في قصف للطائرات الحربية الصهيونية لمنزله في مخيم النصيرات وسط القطاع

منذ 39 mins 17 October، 2023
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