إصابات تصل إلى مجمع ناصر في غزة إثر عدوان صهيوني استهدف خانيونس – موقع قناة المنار – لبنان
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October 17 2023 - 04:40

إصابات تصل إلى مجمع ناصر في غزة إثر عدوان صهيوني استهدف خانيونس

منذ 24 mins 17 October، 2023
أخبار موقع المنار
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