انتشال طفل شهيد من أسفل ركام منزل عائلة أبو حسنين بمخيم النصيرات في غزة الذي دمرته طائرات العدو الاسرائيلي فوق رؤوس ساكنيه – موقع قناة المنار – لبنان
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October 17 2023 - 00:14

انتشال طفل شهيد من أسفل ركام منزل عائلة أبو حسنين بمخيم النصيرات في غزة الذي دمرته طائرات العدو الاسرائيلي فوق رؤوس ساكنيه

منذ 30 mins 16 October، 2023
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