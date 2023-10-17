العدو الإسرائيلي يمشّط بالرشاشات الثقيلة بساتين مستعمرة المطلة بعد الإشتباه بحالة تسلل

افاد مراسلنا في الجنوب علي شعيب أنه” بعد إطلاق قنابل مضيئة للإشتباه بحالة تسلل نفذت حامية موقع العدو الإسرائيلي في مستعمرة “المطلة” حملة تمشيط بالرشاشات الثقيلة نحو بساتين المستعمرة والجانب المحتل من الجدار الحدودي المحاذي لبلدة كفركلا “.

لبنان || مراسل المنار : بعد إطلاق قنابل مضيئة للإشتباه بحالة تسلل نفذت حامية موقع العدو الإسرائيلي في مستعمرة “المطلة” حملة تمشيط بالرشاشات الثقيلة نحو بساتين المستعمرة والجانب المحتل مم الجدار الحدودي المحاذي لبلدة #كفركلا . pic.twitter.com/aFdodqTtjM — علي شعيب || Ali Shoeib 🇱🇧 (@alishoeib1970) October 16, 2023

المصدر: موقع المنار