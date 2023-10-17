العدو الإسرائيلي يمشّط بالرشاشات الثقيلة بساتين مستعمرة المطلة بعد الإشتباه بحالة تسلل – موقع قناة المنار – لبنان
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October 17 2023 - 00:14

العدو الإسرائيلي يمشّط بالرشاشات الثقيلة بساتين مستعمرة المطلة بعد الإشتباه بحالة تسلل

منذ 1 ساعة 16 October، 2023
كفركلا
تقارير مصورة - لبنان

افاد مراسلنا في الجنوب علي شعيب أنه” بعد إطلاق قنابل مضيئة للإشتباه بحالة تسلل نفذت حامية موقع العدو الإسرائيلي في مستعمرة “المطلة” حملة تمشيط بالرشاشات الثقيلة نحو بساتين المستعمرة والجانب المحتل من الجدار الحدودي المحاذي لبلدة كفركلا “.

 

 

المصدر: موقع المنار

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