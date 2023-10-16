المقاومة الاسلامية تستهدف 5 مواقع للعدو الاسرائيلي

استهدفت المقاومة الاسلامية الاثنين 5 مواقع للعدو الاسرائيلي، وهي مسكفعام، خربة المنارة، ريشا ورامية.
واوضحت المقاومة في بيان لها ان استهداف المواقع تم بالاسلحة المناسبة، وأكدت انه “تم تحقيق إصابات مؤكدة في المواقع المستهدفة”.
وهذا نص بيان المقاومة الإسلامية:
بسم الله الرحمن الرحيم
﴿ أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا ۚ وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾
استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية خمسة مواقع اسرائيلية وهي:
موقع مسكاف عام، خربة المنارة، هرمون، موقع ريشا وموقع رامية، بالأسلحة المباشرة والمناسبة وحققوا فيها إصابات مؤكدة.
وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم
المصدر: العلاقات الاعلامية في حزب الله