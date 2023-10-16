المقاومة الاسلامية تستهدف 5 مواقع للعدو الاسرائيلي – موقع قناة المنار – لبنان
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October 16 2023 - 18:08

المقاومة الاسلامية تستهدف 5 مواقع للعدو الاسرائيلي

منذ 31 mins 16 October، 2023
علم حزب الله
لبنان

استهدفت المقاومة الاسلامية الاثنين 5 مواقع للعدو الاسرائيلي، وهي ‫مسكفعام، خربة المنارة، ريشا ورامية.

واوضحت المقاومة في بيان لها ان استهداف المواقع تم بالاسلحة المناسبة، وأكدت انه “تم تحقيق إصابات مؤكدة في المواقع المستهدفة”.

‏وهذا نص بيان المقاومة الإسلامية:

بسم الله الرحمن الرحيم
‏﴿ أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا ۚ وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾‏

استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية خمسة مواقع اسرائيلية وهي: ‏
موقع مسكاف عام، خربة المنارة، هرمون، موقع ريشا وموقع رامية، بالأسلحة المباشرة والمناسبة وحققوا ‏فيها إصابات مؤكدة.

‎وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم

المصدر: العلاقات الاعلامية في حزب الله

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