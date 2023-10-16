‫مكتب رئيس حكومة العدو بنيامين نتنياهو: “إسرائيل” لم توافق ‫على إدخال اي مساعدة إنسانية الى قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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October 16 2023 - 15:04

‫مكتب رئيس حكومة العدو بنيامين نتنياهو: “إسرائيل” لم توافق ‫على إدخال اي مساعدة إنسانية الى قطاع غزة

منذ 18 mins 16 October، 2023
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