صحيفة “معاريف” العبرية: رغم عدم شمولها في خطة إخلاء المستوطنات الحدودية، غادرت نسبة كبيرة من المستوطنين في “كريات شمونة” خوفاً من الصواريخ – موقع قناة المنار – لبنان
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October 16 2023 - 13:34

صحيفة “معاريف” العبرية: رغم عدم شمولها في خطة إخلاء المستوطنات الحدودية، غادرت نسبة كبيرة من المستوطنين في “كريات شمونة” خوفاً من الصواريخ

منذ 54 mins 16 October، 2023
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