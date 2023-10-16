‫مراسل المنار: شهداء وجرحى في استهداف الاحتلال منزل عائلة ‫”راضي” في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة  – موقع قناة المنار – لبنان
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October 16 2023 - 13:34

‫مراسل المنار: شهداء وجرحى في استهداف الاحتلال منزل عائلة ‫”راضي” في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة 

منذ 1 ساعة 16 October، 2023
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