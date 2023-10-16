‫الخارجية الإيرانية: “اسرائيل” تجر المنطقة الى أزمة وترتكب ‫جرائم حرب بغزة ونطالب بوقف الهجمات وإيصال المساعدات الإنسانية – موقع قناة المنار – لبنان
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October 16 2023 - 13:34

‫الخارجية الإيرانية: “اسرائيل” تجر المنطقة الى أزمة وترتكب ‫جرائم حرب بغزة ونطالب بوقف الهجمات وإيصال المساعدات الإنسانية

منذ 1 ساعة 16 October، 2023
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