وزارة الداخلية في غزة: نحذر من كارثة إنسانية وبيئية بسبب ‫وجود أكثر من 1000 شهيد تحت أنقاض المنازل المدمرة – موقع قناة المنار – لبنان
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October 16 2023 - 12:02

وزارة الداخلية في غزة: نحذر من كارثة إنسانية وبيئية بسبب ‫وجود أكثر من 1000 شهيد تحت أنقاض المنازل المدمرة

منذ 1 ساعة 16 October، 2023
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