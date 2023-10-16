وزارة الداخلية في غزة: نحذر من كارثة إنسانية وبيئية بسبب وجود أكثر من 1000 شهيد تحت أنقاض المنازل المدمرة – موقع قناة المنار – لبنان
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وزارة الداخلية في غزة: نحذر من كارثة إنسانية وبيئية بسبب وجود أكثر من 1000 شهيد تحت أنقاض المنازل المدمرة
منذ 1 ساعة
16 October، 2023
عاجل
الداخلية في غزة
طوفان الاقصى
غزة
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