‫سقوط شهداء وجرحى بعد استهداف مدفعية الاحتلال منزلا شرقي ‫معسكر جباليا  – موقع قناة المنار – لبنان
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October 16 2023 - 12:02

‫سقوط شهداء وجرحى بعد استهداف مدفعية الاحتلال منزلا شرقي ‫معسكر جباليا 

منذ 1 ساعة 16 October، 2023
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