‫ ‏‏‏‏‏‏عناوين واسرار الصّحف الصادرة اليوم الإثنين 16/10/2023

العناوين:



‏‏‏‏‏‏الأخبار:

-تفاصيل «الصفقة الانسانية» برعاية قطر ومصر

-حزب الله: توسيع الردّ على العدوّ وصمت سياسي

-أميركا «تهدأ» قليلاً… والقاهرة تشترط ادخال مساعدات ومنع خروج الفلسطينيين | تفاصيل «الصفقة الانسانية» برعاية قطر ومصر



البناء:

– نتنياهو يهرب من العملية البرية إلى مشروع الترانسفير فتستنفر مصر والأردن /

-عبد اللهيان ينقل تحذيرات نصر الله إلى الدوحة: توقّف القتل أو الحرب الكبرى/

-المقاومة ترفع وتيرة العمليات عبر الحدود وتوقع قتلى وإصابات في جيش الاحتلال/



‏‏‏‏‏‏النهار:

-الجبهة الشمالية تقلق أميركا… وطهران تحذر: يدنا على الزناد

-“يوم صاروخي” عبر الحدود: عند مشارف “الجبهة”

-ماكرون يحذر رئيسي من توسيع الحرب نحو لبنان

-غارات جديدة عطلت مطار حلب وإسرائيل تتهم إيران بنشر أسلحة يف سوريا



‏‏‏‏‏‏نداء الوطن:

– إشتباكات الجنوب تهشم »الخط الأزرق« …عبد اللهيان: »اليد على الزناد«

– الجيش الإسرائيلي يتهيأ لغزو غزة

– هل تدفع تايوان ثمن توسّع رقعة

»طوفان الأقصى«؟

– إنكسرت جيزال…

‏‏‏‏‏‏اللواء:

-جبهة الجنوب تقلق الغرب.. والإليزيه يطلب تدخل إيران

-غالانت يدعو حزب الله لإبتعاد متبادل عن الحرب.. والمقاومة تحتفظ بورقة المشاركة

-كشف النفاق الغربي في تدمير غزة..

-مغامرة نتانياهو الأخيرة..؟



‏‏‏‏‏‏الجمهورية:

-الجنوب: صمود قواعد الاشتباك

-ماكرون يحذّر طهران من التصعيد

-من التلويح باستخدام القوة الى التحضير لها

-»المؤامرة« التي حالت دون استخراج الغاز

-8 أسئلة تنتظر أجوبة

‏‏‏‏‏‏الشرق:

-غزّة أسقطت نظرية الجيش الإسرائيلي الذي لا يُقْهر

-التصعيد مستمرّ جنوباً.. وإسرائيل تتردد بالهجوم البري

الديار:

-ضغوط دوليّة على «إسرائيل» لوقف المجازر ضدّ المدنيين في غزة

-تسخين الجبهة اللبنانيّة الجنوبيّة… رسالة ناريّة لـ«تل أبيب»

-وزير الحرب «الإسرائيلي» يُقرّ: لا مصلحة لنا بحرب مع لبنان

-اميركا ستخسر نفوذها في المنطقة



الاسرار

‏‏‏‏‏‏ البناء

‏‏‏‏‏‏- قال دبلوماسي عربي يشترك في الاتصالات الجارية حول غزة إن الأميركي بدأ يستوعب أنه لا يمكن تمرير مواصلة تدمير غزة أو اجتياحها دون أن تحدث انقلابات كبرى في الصورة على مستوى المنطقة، سواء بدخول حزب الله على خط الحرب وتغيير الجغرافيا العسكرية أو ظهور انتفاضات شعبيّة في عواصم عربية حساسة ومهمة يصعب ترميم نتائجها. وأن البوارج ما لم تكن ضمن قرار حرب كبرى لتغيير ما لم يتغيّر في حرب العراق، فالأفضل عدم التعويل على تأثيرها إلا في طمأنة الرأي العام في الكيان وشدّ أزر قادته

‏‏‏‏‏‏- قال دبلوماسي أوروبي إنه سمع جواب سفير الكيان في دولة أوروبية على عتاب السفير الأميركي حول ما فعله بنيامين نتنياهو في استخدام صورة مزوّرة ورّطت الرئيس الأميركي بالاعتماد عليها في تعليقاته حول ما شهده غلاف غزة، حيث قال سفير الكيان إن ما فعله نتنياهو هو تقليد لما فعله وزير الخارجية الأميركية كولن باول عندما عرض على مجلس الأمن الدولي صوراً مفبركة حول أسلحة الدمار الشامل في العراق والتبرير هو أن الغاية تبرر الوسيلة. وهذا إن صح هناك فهو يصحّ هنا. فمنكم نتعلّم والحلال لكم ليس حراماً علينا

النهار:

‏‏‏‏‏‏- ذكرت قناة ” ان بي سي ” الاميركية ان الاثنين يفتح معبر رفح من الساعة التاسعة صباحا لخروج حملة الجنسية الأجنبية ودخول مساعدات إنسانية لقطاع غزة

اللواء:

– إنتقد مرجع روحي مسيحي أمام زواره إستمرار غياب الوزراء المسيحيين عن جلسة مجلس الوزراء الأخيرة، رغم الظروف الحرجة التي تحيط بالبلد مع تطورات الحرب في غزة!

– الجنوب ولا في أيم منطقة أخرى رغم التطورات الأمنية المتلاحقة في الفترة الأخيرة

– إستغل بعض تجار المواد الغذائية أجواء الهلع التي رافقت المناوشات المدفعية على الحدود الجنوبية، لرفع أسعار بعض المواد الضرورية، وتخفيف عرض مواد أخرى في الأسواق!

الجمهورية :

– انقطع البحث نهائياً باستحقاق داهِم داخلياً وخارجياً إذ لا يُؤتى على ذكره في لقاءات أو اتصالات لا من قريب ولا من بعيد

– حصل نقاش حاد بين سفير دولة كبرى ومسؤول حزبي حول الموقف من الحرب الإسرائيلية على غزة

– ارجأ مسؤول أميركي زيارته الى لبنان في آخر لحظة، بعد أن أُمّنت له مواعيد مع عدد من المسؤولين

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‏نداء الوطن

‏‏‏‏‏‏- تبيّن أنّ شركة «الميدل ايست» أرسلت طائرتين من أسطولها الجوي إلى مطار اسطنبول، كإجراء وقائي، وقد أبلغت الطيارين بأنّهم قد يحطون في أي لحظة بطائراتهم في المطار التركي اذا ما تعرّض مطار بيروت للقصف.

– طلبت السفيرة الأميركية دوروثي شيا مواعيد عاجلة من أكثر من شخصية سياسية وغير سياسية، خارج السلطة، لتكوين صورة، من مختلف الزوايا، لِما يفكِّر فيه القادة اللبنانيون حيال ما يجري، ولئلا يقتصر مضمون تقريرها إلى رؤسائها، على آراء الرسميين اللبنانيين.

‏‏‏‏‏‏- يتردد أنّ وزير الاتصالات جوني قرم بصدد عرض تلزيم القطاع البريدي على الجلسة المقبلة لمجلس الوزراء، ولو من خارج جدول الأعمال، لكونه يصرّ على عدم الأخذ برفض ديوان المحاسبة لنتيجة المزايدة، وهو يُبلغ السائلين أنّ لديه الكثير من الكلام الذي يقوله والحقائق التي سيكشفها، في هذا الصدد.

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المصدر: صحف