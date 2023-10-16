مراسل المنار: 4 شهداء بينهم 3 اطفال كحصيلة اولية جراء القصف ‫الصهيوني لمنزل عائلة فرج في مخيم النصيرات وسط غزة – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
October 16 2023 - 07:28

مراسل المنار: 4 شهداء بينهم 3 اطفال كحصيلة اولية جراء القصف ‫الصهيوني لمنزل عائلة فرج في مخيم النصيرات وسط غزة

منذ 1 ساعة 16 October، 2023
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة